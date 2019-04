'VS overweegt infoban bij banden 5G en Huawei'

Ook Nederland zou hier hierdoor geraakt kunnen worden. KPN besloot vorige week om het door de Amerikanen van spionagepraktijken beschuldigde Huawei uit te sluiten van zijn 5G-kernnetwerk. Maar voor het moderniseren van andere onderdelen, zoals de zendmasten die gereed worden gemaakt voor 5G, wil het Nederlandse bedrijf wel in zee gaan met de Chinezen.

,,Als andere landen toelaten dat niet-vertrouwde leveranciers hun 5G-netwerken uitbouwen, zullen we opnieuw moeten beoordelen of we wel informatie kunnen delen en of we met hen op dezelfde manier in contact kunnen blijven zoals we dat nu zijn'', zo stelde Robert Strayer. Hij is bestuurder voor cyberzaken, internationale communicatie en informatiebeleid bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.