Wall Street opent voorzichtig hoger

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met zeer kleine plussen begonnen aan een zeer drukke beursweek. Beleggers op Wall Street zijn in afwachting van cijfers van Google-moeder Alphabet, die nabeurs zijn cijfers presenteert. De techreus vormt de voorhoede voor een heel contingent aan bedrijven die deze week de boeken openen. Eerder maandag gaven ook Spotify en Restaurant Brands International een inkijkje in de financiën.