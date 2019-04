Voorzitter Deutsche Börse kondigt vertrek aan

Details over zijn opvolging zullen volgens het bedrijf ,,te zijner tijd'' worden aangekondigd. Faber had vorig jaar al laten weten dat hij niet zou aandringen op een nieuwe volledige termijn van drie jaar, te midden van kritiek dat hij gedeeltelijk verantwoordelijk zou zijn voor misstappen in het management.

Bij Deutsche Börse speelde afgelopen jaren een kwestie over vermeende handel met voorkennis rond de mislukte fusie met branchegenoot London Stock Exchange (LSE). De onrust hierover leidde eind 2017 ook tot het vertrek van topman Carsten Kengeter. Die trof begin dit jaar een miljoenenschikking om de zaak af te kopen. Hij bleef zijn onschuld volhouden.