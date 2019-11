China mag VS nieuwe sancties opleggen

De toegekende schadevergoeding is de op twee na hoogste die ooit door de WTO is goedgekeurd. Hoewel de kwestie formeel buiten de handelsvete staat, geeft de beslissing de Chinezen wel een nieuw wapen om de regering van president Donald Trump te dwarsbomen.

De zaak gaat specifiek over Amerikaanse wetgeving om goedkope importen uit China te beperken. De WTO stelde in mei 2017 al dat dit antidumpingregime niet door de beugel kon. In januari dit jaar gaf de WTO de Amerikaanse regering vervolgens tot in augustus de tijd om de praktijken te wijzigen. Dit gebeurde niet voldoende, vandaar dat er nu groen licht wordt gegeven voor een vergelding. Peking had bij de WTO gevraagd om toestemming voor heffingen op 7 miljard dollar aan Amerikaanse goederen.