Belegger kijkt gespannen naar duel Ajax met Spurs

De koersdaling is opmerkelijk, aangezien Ajax favoriet lijkt na de uitschakeling van de Europese topploegen Real Madrid en Juventus. Tottenham Hotspur plaatste zich met het nodige geluk voor de halve finale van de Champions League door Manchester City uit te schakelen. De pijnlijke thuisnederlaag afgelopen weekend tegen middenmoter West Ham United bewijst bovendien dat het team bepaald niet in topvorm is.

Dat Ajax maandag op de beurs een stap terug deed, lijkt vooral te wijten aan winstnemingen na de koersexplosie sinds eind vorig jaar. Het blijft ook de vraag of Ajax zijn favorietenstatus weet waar te maken, na tweemaal als underdog een topprestatie te hebben geleverd.