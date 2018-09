Amsterdams vastgoed een koopje

Databureau Real Capital Analytics (RCA) vergeleek de huidige prijzen van commercieel vastgoed met die van 2007. In een lijst van 27 wereldsteden stond Amsterdam op de laatste plaats. In Amsterdam liggen de prijzen volgens RCA nog steeds 28% lager dan tien jaar geleden, terwijl het vastgoed in Parijs inmiddels 39% meer waard is en dat in Londen zelfs 45%.

Behalve Amsterdam stonden slechts drie wereldsteden in het lijstje op verlies, waaronder Tokio met een min van 11%.

Commercieel vastgoed in New York werd 31% meer waard. Koploper in de opmars van de commercieel vastgoedprijzen is Hongkong met een sprong van 197%.

Het gaat voor Amsterdams vastgoed wel versneld opwaarts, constateert RCA donderdag in zijn rapport. De vastgoedprijzen in Amsterdam liepen 10% op ten opzichte van een jaar geleden. Daarmee scoorde de hoofdstad hoger dan Londen (+3%) en Parijs (+8%).

De prijsindices van RCA zijn volgens het bedrijf ontwikkeld in samenwerking met wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam en het Massachusetts Institute of Technology - Center for Real Estate.

De Amsterdam School of Real Estate publiceerde eerder dit jaar in opdracht van NVM Business een onderzoek over de prijsontwikkeling op de Nederlandse vastgoedmarkt. Daaruit bleek dat de prijzen voor Nederlands commercieel vastgoed vorig jaar 29% achterlagen op 2007.

Overigens is duidelijk dat de vastgoedprijzen in bepaalde gebieden in Amsterdam, zoals de Zuidas en het Centrum, veel sneller zijn gestegen dan het landelijke gemiddelde. RCA geeft voor de meest prestigieuze zakengebieden in Londen en New York ook afzonderlijke cijfers. Zo liggen de prijzen in Londen-West End 80% hoger dan in 2007 en op Manhattan 90% hoger.