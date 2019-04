AFM legt Flow Traders ton boete op

Voor niet tijdig melden van transacties legt AFM twee instellingen een boete op. Ⓒ ANP XTRA

Financieel dienstverlener Flow Traders is door de waakhond AFM voor €100.000 beboet wegens het niet tijdig melden van transacties. Ook vermogensbeheerder InsingerGilissen kreeg een boete van €100.000, het had bijna drie jaar lang gegevens niet had aangeleverd.