Dashmote haalt groeigeld op

Het vijf jaar geleden opgerichte Dashmote gebruikt kunstmatige intelligentie om beelden te analyseren. Met slimme algoritmes haalt het bedrijf informatie uit online plaatjes om bijvoorbeeld trends te identificeren. In de toekomst wil het ook informatie vergaren uit online video’s. Bedrijven als Heineken, Coca Cola en L’Oreal gebruiken de technologie om marketingcampagnes aan te scherpen.

Aan de investeringsronde deden investeerders mee van SP Investment Associates (SPIA), Three Curve Capital (TCC) en Gaomei Yunjing Investments. Dennis Tan, ceo en medeoprichter van Dashmote, noemt het belangrijk dat Gaomei is ingestapt gezien hun plannen in de Chinese markt. Voor de Chinese venture capitalist is het de eerste investering buiten de eigen landsgrenzen.

Op dit moment is Dashmote in Boston waar het mee doet met de economische missie onder leiding van minister-president Rutte en minister Bruins, waar onderwerpen als Life Sciences & Health, Robotics & AI en Climate Resilience aan bod komen.