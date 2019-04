Google-omzet stelt teleur

Dat blijkt maandagavond uit de marktreacties op de kwartaalcijfers van het concern uit Mountain View in Californië.

Het aandeel zakte in de grijze handel met 5,4%.

De kwartaalomzet van Alphabet ging naar $29,5 miljard. Dat is 18,6% meer dan het jaar ervoor, maar iets minder dan de $30,04 miljard kwartaalverkopen waren analisten op rekenden.

De marktvorsers vonden ook de advertentie-inkomsten tegenvallen. De groei in advertenties was 15% op jaarbasis over het kwartaal. Een jaar terug was die toename nog 24%.

Klanten zouden vaker voor concurrenten als Amazon en Facebook kiezen.

Analisten kijken naar wat de klicks opleveren na aftrek van kosten, dit resultaat pakte 19% lager dan vorig jaar.

De winst per aandeel eindigde daarop bij $9,50 per aandeel, tegen $13,33 per aandeel een jaar eerder.

Het groepsresultaat van Alphabet werd ook teruggezet door een boete van $1,7 miljard uit Brussel wegens marktmanipulatie, Google had concurrenten te weinig toegang tot zijn netwerk gegeven. Zonder die boete was de winst per aandeel uitgekomen op $11,90.

De resultaten zijn een omslagpunt: afgelopen kwartalen troefde Alphabet de markt consequent af in verwachtingen.

Bekijk ook: Google stop al na week met adviesraad voor ethiek