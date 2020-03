Site aanvraag werktijdverkorting plat

De regeling werktijdverkorting is bedoeld voor ondernemers die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel van) hun personeel. Ondernemers moeten aantonen dat ze minimaal twee en maximaal 24 weken minimaal 20% minder werk hebben door de gevolgen van het coronavirus. Dat geldt voor cafés die geheel dicht moeten, maar ook voor fabrikanten die die minder onderdelen krijgen aangeleverd.

WW-uitkering

Nadat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aanvraag heeft goedgekeurd, kunnen ondernemers bij het UWV terecht voor de aanvraag. Bedrijven die recht hebben op de regeling kunnen personeel minder uren laten werken. De staat keert voor de niet-gewerkte uren WW uit aan de werkgever, die vervolgens zijn personeel kan doorbetalen. De medewerkers blijven in dienst, maar spreken in die periode hun ww-rechten aan. Die uren moet het personeel dus wel hebben opgebouwd.

