Winstgroei en aandeleninkoop voor StanChart

StanChart, dat zich sterk richt op Azië en het Midden-Oosten, zette een winst voor belasting in de boeken van bijna 1,4 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog ongeveer 1,3 miljard dollar. Onlangs bereikte de bank een schikking met de Amerikaanse en Britse autoriteiten wegens het schenden van handelssancties met Iran. De bank betaalt in de Verenigde Staten een boete van 947 miljoen dollar. Daarbovenop wordt 102 miljoen pond overgemaakt aan Britse autoriteiten.

