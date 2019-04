Lufthansa staakt uitbreiding Eurowings

Aanvankelijk was het plan om de capaciteit dit jaar bij Eurowings met 2 procent op te schroeven. In maart liet Lufthansa al weten de eigen capaciteitsverhogingen in te perken van 3,8 procent tot 1,9 procent. Twee weken geleden kwam Lufthansa al onverwacht met voorlopige cijfers, waarbij het concern een winstwaarschuwing gaf.

Lufthansa geeft meer uit dan gepland aan brandstof. Eerder werd voor heel 2019 gerekend op een 550 miljoen euro hogere brandstofrekening dan in 2018. Nu verwachten de Duitsers 600 miljoen euro meer af te rekenen. De hogere kerosineprijzen hangen samen met de hernieuwde Amerikaanse sancties tegen Iran, een belangrijke olieproducent.

Luchtvrachttak

De luchtvaartsector is verwikkeld in een fikse prijzenslag, waardoor steeds minder wordt verdiend aan vliegtickets. Daarnaast heeft ook de luchtvrachttak van Lufthansa het zwaar door de wereldwijde handelsoorlog.

Lufthansa rekent erop dat de marktomstandigheden later dit jaar zullen verbeteren. Prijsstunter Ryanair waarschuwde eerder echter voor aanhoudende prijsdruk. American Airlines, de grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld, gaf vorige week een winstalarm wegens hoge brandstofprijzen en de wereldwijde problemen met de Boeing 737 MAX. Dat toestel wordt na ongelukken aan de grond gehouden.