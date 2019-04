Santander geraakt door Britse zwakte

Santander sneed in de kosten bij zijn Britse activiteiten. Ook in Polen werd scherper op de kosten gelet. Dat leverde een eenmalige herstructureringslast van 108 miljoen euro op. De naar marktwaarde grootste bank van de eurozone zette een winst in de boeken van ruim 1,8 miljard euro. Dat is 10 procent minder dan een jaar eerder.

De resultaten werden ook geraakt door een boekhoudkundige last vanwege de Argentijnse inflatie. In Latijns-Amerika werd sterk gepresteerd en ook in de Verenigde Staten gingen de zaken goed. Laatstgenoemde tak behoorde tot de winstgevendste onderdelen van het financiële concern.