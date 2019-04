Airbus op stoom met toestel A320

De opbrengsten stegen in het voorbije kwartaal tot 12,5 miljard euro, tegenover 10,1 miljard euro in de eerste drie maanden van 2018. De aangepaste operationele winst steeg tot 549 miljoen euro, tegenover 14 miljoen euro een jaar eerder. Onder de streep bleef 40 miljoen euro over, een daling van 86 procent ten opzichte van een jaar eerder.

In totaal leverde Airbus in de eerste drie maanden van dit jaar 126 vliegtuigen af, vijf meer dan een jaar eerder. Dat de A320 op stoom komt, betekent evenwel niet dat alle problemen van de lucht zijn voor het concern. Zo kampt Airbus bij de levering van andere modellen onder meer met productievertragingen bij motorenleverancier Rolls-Royce. Voor dit jaar houdt Airbus vast aan de verwachting dat er 880 tot 890 vliegtuigen worden afgeleverd.