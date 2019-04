'Afwachtend begin voor Damrak'

Amsterdam - De aandelenbeurs in Amsterdam opent dinsdag waarschijnlijk vrijwel vlak. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine koersuitslagen te beginnen. Beleggers houden blik gericht op de Federal Reserve, die later op de dag begint aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. De Euronext-markten in Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon zijn woensdag op 1 mei gesloten vanwege de Dag van de Arbeid.