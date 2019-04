Overwegend verliezen op beurzen Azië

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de plus. Op macro-economisch vlak bleek zowel uit cijfers van de overheid en die van onderzoeksbureaus Markit en Caixin dat de groei van de bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie in april is afgezwakt. Het zwakke cijfer wakkerde wel de hoop op meer stimuleringsmaatregelen door Peking aan.

De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,6 procent. De Britse bank Standard Chartered, die ook een notering heeft in Hongkong, klom 4,8 procent na een flinke winstgroei in het eerste kwartaal. Ook gaat het financiële concern voor 1 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

De All Ordinaries in Sydney zakte 0,4 procent en de Kospi in Seoul verloor 0,4 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung daalde 0,3 procent na een forse winstdaling in het afgelopen kwartaal. De grootste producent ter wereld van smartphones en geheugenchips had al gewaarschuwd voor zwakke prestaties, maar rekent op herstel in de tweede jaarhelft. De beurs in Tokio is de hele week gesloten vanwege de kroning van de nieuwe Japanse keizer.