Hogere omzet voor Nivea-maker Beiersdorf

De omzet in het eerste kwartaal kwam uit op ruim 1,9 miljard euro. Op autonome basis, dus zonder wisselkoersen of overnames, is dat een stijging van 6 procent. In Afrika, Azië en Australië groeide de consumententak van Beiersdorf op eigen kracht met bijna 11 procent.

Beiersdorf handhaaft zijn verwachtingen voor de rest van het jaar. Het bedrijf gaat onder andere uit van een autonome omzetgroei van 3 tot 5 procent.