Omzetgroei FNG ondanks lastige markt

Ⓒ Martin Mooij

Mechelen - Kledingwinkelbedrijf FNG heeft in het afgelopen jaar een hogere omzet in de boeken gezet. Dat kwam grotendeels door de goede prestaties van de winkels in de merkenportefeuille zoals Brantano, een keten van schoenwinkels. FNG benadrukt de uitdagende marktomstandigheden van kledingwinkelbranche.