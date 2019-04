Chipbedrijf NXP duikt in de rode cijfers

De opbrengsten gingen afgelopen kwartaal met 8 procent omlaag naar 2,1 miljard dollar en voor het tweede kwartaal van dit jaar wordt rekening gehouden met een verdere, zij het iets beperktere neergang. Het operationele resultaat zakte met 61 procent en onder de streep was sprake van een verlies van 21 miljoen dollar, waar in het eerste kwartaal van vorig jaar nog 58 miljoen dollar winst in de boeken ging.

,,We blijven ervan overtuigd dat de vraag in de tweede helft van 2019 zal verbeteren ten opzichte van de eerste helft, maar de macro-economische omgeving is nog steeds onzeker, vooral in China'', zegt topman Richard Clemmer.

Meerdere chipbedrijven zijn eerder met teleurstellende prognoses gekomen, vooral door een inzakkende Chinese vraag. Veel van hen voorspellen echter dat de marktomstandigheden in de tweede helft van het jaar weer zullen kantelen.