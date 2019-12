'Rustig begin laatste volle beursdag 2019'

Bij de bedrijven staat KPN in de schijnwerpers. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft het telecombedrijf een boete van bijna 3,5 miljoen euro opgelegd vanwege onjuiste en onvolledige informatie op de website over het aanbod voor consumenten. Ook Tele2, T-Mobile en Vodafone moeten miljoenenboetes betalen.

Pharming weet eveneens de aandacht op zich gericht. De biotechnoloog neemt alle aan het Zweedse Orphan Biovitrum (Sobi) gelicentieerde markten voor zijn medicijn Ruconest terug. Pharming betaalt daarvoor 7,5 miljoen euro. De transactie draagt direct bij aan de winstgevendheid. In december 2016 kocht Pharming al de commerciële rechten in Noord-Amerika terug van licentiehouder Valeant Pharmaceuticals.

Heijmans

Bouwbedrijf Heijmans heeft een opdracht binnengesleept voor de bouw van een datacenter voor een "mondiale speler op het gebied van datacenters en internetverbindingen". De opdracht heeft een contractwaarde van ruim 40 miljoen euro.

Aan het overnamefront praat beursuitbater Euronext nog altijd met het bestuur van de Spaanse branchegenoot BME over een mogelijke overname. Dat zei Euronext-topman Stéphane Boujnah in een interview met het Portugese weekblad Expresso. Volgens Boujnah is er echter nog geen bod uitgebracht en hoeven de gesprekken niet per se tot een deal te leiden. De Zwitserse beursuitbater SIX Swiss Exchange heeft onlangs wel een bod uitgebracht op de Spaanse beurs.

Shell

Shell heeft van de Egyptische overheid nieuwe gebieden toegewezen gekregen voor het zoeken naar olie en gas. Ook de Amerikaanse branchegenoot Chevron mag in de Rode Zee naar olie gaan zoeken. Waarschijnlijk steken de olie- en gasbedrijven honderden miljoenen dollars in de projecten. In het geval van daadwerkelijke ontdekkingen zal dat waarschijnlijk oplopen tot enkele miljarden dollars.

De Europese beurzen gingen vrijdag met kleine winsten het weekeinde in. De AEX-index eindigde 0,3 procent in de plus op 611,01 punten en de MidKap steeg 0,4 procent tot 915,25 punten. Londen, Parijs en Frankfurt kregen er tot 0,3 procent bij. Wall Street bleef dicht bij huis. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 28.645,26 punten. De brede S&P 500 steeg een fractie en techbeurs Nasdaq verloor 0,2 procent.

De euro was 1,1196 dollar waard tegen 1,1174 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 61,78 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,3 procent tot 68,34 dollar per vat.