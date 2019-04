BP boekt lagere winst

BP zette een onderliggende winst in de boeken van bijna 2,4 miljard dollar tegen 2,6 miljard dollar een jaar eerder. De groepsproductie van olie en gas steeg met 2,4 procent tot het equivalent van gemiddeld 3,8 miljoen vaten per dag, geholpen door de overname van schalieactiviteiten van BHP Billiton in de Verenigde Staten voor 10,5 miljard vorig jaar en het opstarten van nieuwe projecten. De kasstroom nam met 600 miljoen dollar toe naar 5,9 miljard dollar.

Volgens BP waren de olieprijzen in de afgelopen periode wat minder hoog dan een jaar eerder. De gemiddelde prijs van een vat Brentolie lag op 63 dollar, tegen 67 dollar per vat in het eerste kwartaal van 2018. Het handelsonderdeel presteerde volgens BP erg goed, waardoor de winstgevendheid een duwtje in de rug kreeg.

Kostenbesparingen

De Spaanse branchegenoot Repsol kwam ook met cijfers over de afgelopen periode. Bij Repsol steeg de onderliggende winst met 6 procent tot 618 miljoen euro. Het bedrijf wees op de hogere winst bij het onderdeel Upstream, dat zich bezighoudt met de exploratie en productie, vooral dankzij kostenbesparingen.

De productie van olie en gas bij Repsol ging omlaag tot het equivalent van gemiddeld 700.000 vaten per dag. Dat kwam vooral door het stilleggen van de activiteiten van het bedrijf in het door geweld geplaagde Libië in januari en februari. Sinds begin maart zijn de activiteiten in Libië weer hervat.