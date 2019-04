Winst Philips en Shell in vlakke AEX

Om 16:15 uur stond de AEX net op winst bij 568,3 punten. De AMX zakte 0,3% naar 817,9 punten.

De Duitse DAX en Franse CAC 40 verloren 0,2% respectievelijk 0,3%.

De Italiaanse economie kwam weer uit recessie, de yield op tienjaars schuldpapier zakte 2 basispunten tot 2,562%.

De werkloosheid in de eurozone ging naar het laagste punt sinds september 2008. „De groei in de eurozone was een stuk beter dan dat economische onderzoeken hadden voorspeld”, concludeert Bart Hordijk van valutahandelaar Monex Europe.

Wall Street ging wisselend van start. De Dow en S&P 500 verloren, de Nasdaq hield net de voeten droog.

Brentolie steeg 1,7%, de euro won 0,3% tegen de dollar bij $1,1203.

Techbedrijf Alphabet opent naar verwachting ongeveer 7% lager, nadat de moeder van Google maandagavond laat met tegenvallende kwartaalcijfers kwam.

General Electric boekt 7% koerswinst op herstel in zijn resultaten.

De Nederlandse chipmaker NXP koerst af op 4% openingswinst ondanks tegenvallende kwartaalresultaten; zijn vooruitblik is gunstig voor de halfgeleidersmarkt. Nabeurs komt Apple met kwartaalresultaten.

In Azië verloren beursgraadmeters in reactie op tegenvallend nieuws over de Chinese industrie.

"De markt zoekt naar bevestiging van de groeitrend"

„De markt reageert toch minder nerveus op Chinese cijfers dan verwacht”, zegt handelaar Rein Schutte (Boer & Olij Vermogensbeheer) over de koersen.

De vorige maand injecteerde Peking miljarden in de economie. Zijn industrie en het bbp-cijfer reageerden toen positief. „Maar aan het positieve effect lijkt deze maand al een einde gekomen.”

Beleggers kijken vooruit en twijfelen of de Chinese economie haar groei van ruim 6,3% kan volhouden. „Als dit nou het effect is van extra stimulering, met maar een maandje een hogere stand, dan kun je met een donkere blik in de toekomst kijken”, zegt Schutte. „Dus zoekt de markt meer bevestiging.”

’Herstel aandelenkoersen’

Europa groeide met 0,4% kwartaal op kwartaal. Het Franse bbp-cijfer steeg met 0,3%. Schutte: „Nogal gering. Duitsland kan over anderhalve week op 0% of een klein negatief bbp-resultaat uitkomen. Terwijl regeringen en centrale banken volop aan het stimuleren zijn én in de VS beurzen hoogtepunten tonen. Het ziet er somber uit, de markt zoekt richting.”

Bekijk ook: Trackerbelegger wordt somber over Europa

Medisch technologiebedrijf Philips won na de winst op maandag in reactie op zijn kwartaalcijfers nog eens 2,5%. JPMorgan en CFRA gaven een koersdoelverhoging van €2 per aandeel.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging biotechnologiebedrijf Galapagos, dat vanmiddag zijn aandeelhoudersvergadering houdt, met een winst van 1,1% aan kop. Morgan Stanley bleef positief over het bedrijf. Zwaargewicht Shell won 0,9%. Investeerder Warren Buffett mengde zich met $10 miljard in de overnamestrijd om Shell-sectorgenoot Anadarko. Zowel Occidental als Chevron hebben een bod gemeld.

Staalproducent ArcelorMittal verloor 1,4%, door de domper uit China.

Tankopslagbedrijf Vopak raakte 0,2% kwijt. Zijn joint venture met Dealog BHD in Maleisië kreeg een schadeclaim van $1,35 miljard aan de broek. Randstad zakte 0,3%, de uitzender kreeg een afwaardering

ASML zakte 0,3%. Zijn belangrijke Koreaanse klant Samsung meldde vanochtend te rekenen op een aantrekkende vraag naar chips in het tweede halfjaar. Het op de Nasdaq verhandelde Nederlandse chipbedrijf NXP publiceerde iets minder slechte kwartaalcijfers dan werd voorzien.

Het meest verhandelde aandeel met 3,1 miljoen stukken, KPN, verloor 0,4%.

In de AMX leverde het meest verhandelde stuk Altice Europa met een min van 3,5% bijna de helft van de winst van maandag in. Beleggers schrokken van de onverwachte omzetdaling van concurrent Orange in Frankrijk.

Bodemonderzoeker Fugro vervolgde de weg omlaag met een terugval van 2%. Metalenleverancier AMG verloor 2,4%.

Flow Traders leverde 2,3% in. De flitshandelaar heeft een ton boete van waakhond AFM gekregen vanwege het niet tijdig melden van transacties.

Air France KLM won 0,2%. De tarievenoorlog van Lufthansa vormen een slechte voorbode voor de kwartaalwinst.

De toeleverancier aan de chipsector Besi verloor 1%, gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan.

Maar Signify gaf 1,3% winst na een koersdoelverhoging van Morgan Stanley.

Volg de beurs op de voet met de DFT Koersen-app. Download hier voor iPhone of voor Android