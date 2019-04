Mediahuis wil Iers mediabedrijf overnemen

INM is in Ierland en Noord-Ierland ook actief met de tabloid Herald, Sunday World en Belfast Telegraph. Ook online is het bedrijf actief als nieuwsleverancier, zoals met de nieuwssite independent.ie. Het aan de beurs in Londen genoteerde bedrijf heeft circa 800 werknemers en behaalde vorig jaar een omzet van 191 miljoen euro.

