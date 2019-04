Danske ziet inkomsten dalen door witwaszaak

De belangrijke rente-inkomsten vielen in het eerste kwartaal fors tegen. De 5,5 miljard kroon (737 miljoen euro) was lager dan de voorspelling van zelfs de meest pessimistische analist.

Danske maakte vorig jaar bekend dat een groot deel van de 230 miljard dollar aan geldstromen via zijn Estse dochteronderneming verdacht was. Mogelijk gebruikten criminelen de route via Estland om geld wit te wassen. De koers van Danske halveerde sindsdien en de financieringskosten namen flink toe, terwijl klanten de bank de rug toekeerden.