'Hogere baten en lagere winst voor ING'

De onderliggende baten schatten de analisten in doorsnee op ruim 4,5 miljard euro, tegen iets minder dan 4,5 miljard euro in het eerste kwartaal van 2018. Daarop zal ING naar verwachting een onderliggende winst voor belastingen rapporteren van een kleine 1,6 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog bijna 1,7 miljard euro.

ING vaarde een jaar terug nog duidelijk wel bij het krachtige aantrekken van de economie. Inmiddels is de economische groei in Nederland en de rest van de wereld beduidend afgezwakt. De onderliggende nettowinst is volgens de analistenschattingen gedaald tot ruim 1,1 miljard euro, van bijna 1,2 miljard euro een jaar eerder.

Megaboete

Het tekortschieten bij het voorkomen van witwassen waarvoor het financiële concern vorig jaar een megaboete van 775 miljoen euro betaalde, blijft de gemoederen bezighouden. Zo hebben bestuurders van ING tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering geen decharge gekregen, waardoor zij nog altijd persoonlijk verantwoordelijk te houden zijn voor alles wat er gebeurd is in het voorbije jaar. In maart kwam aan het licht dat ING ook in Italië op de vingers is getikt voor tekortkomingen bij het tegengaan van witwaspraktijken.

Intussen wordt hard gewerkt aan verbeteringen van het antiwitwasbeleid, maar het duurt waarschijnlijk nog bijna twee jaar voor alles geregeld is. Deze tijdspanne heeft de bank afgesproken met toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). ING streeft er naar om de klantendossiers al eind dit jaar op orde te hebben. Maar structurele wijzigingen in de bedrijfsvoering nemen naar verwachting meer tijd in beslag. Volgens topman Ralph Hamers investeert ING honderden miljoenen euro's om het antiwitwasbeleid naar een hoger niveau te tillen.

Speculatie

Mogelijk laat ING bij de cijfers iets los over de vermeende interesse in een overname van Commerzbank. De bank wilde afgelopen weken niet ingaan om die speculatie. Volgens diverse media zou ING de hand hebben uitgereikt naar Commerzbank. Hamers zou de toenadering hebben geïnitieerd, maar Commerzbank zou formele gesprekken hebben afgewezen. Analisten merkten op dat een eventuele fusie met Commerzbank niet zou passen in de onlangs gepresenteerde strategie van ING om vooral op eigen kracht te groeien.