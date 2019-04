'Shell behaalt lagere kwartaalwinst'

Volgens de consensus komt de winst van Shell in de eerste drie maanden uit op 4,5 miljard dollar, op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) en exclusief eenmalige posten. In het eerste kwartaal van 2018 lag dit nog op 5,3 miljard dollar.

Alle drie divisies van Shell behaalden minder winst, ramen de analisten. De grootste terugval valt voor rekening van Integrated Gas. Daar gaan de kenners in doorsnee uit van een winst van 2,1 miljard dollar, tegen 2,4 miljard dollar een jaar eerder. Dat is een krimp van bijna 18 procent. Bij de andere twee takken, Upstream, oftewel de exploratie en winning van olie en Downstream, de raffinage en verkoop van olieproducten en chemie, is de winstdaling kleiner: 4 en 7 procent respectievelijk.

Force majeure

In het afgelopen jaar behaalde Shell een fors hogere winst grotendeels dankzij de gestegen gas- en olieprijzen. De divisies Upstream en Integrated Gas zorgden destijds voor de goede prestatie. In het afgelopen kwartaal stegen de olieprijzen fors terwijl gasprijzen licht daalden.

Shell stond de laatste tijd geregeld in het nieuws. Zo willen meerdere Kamerleden het concern aan de tand voelen omdat de multinational in Nederland geen winstbelasting zou afdragen. Verder kampte Shell met stakingen bij zijn raffinaderijen in Pernis en Moerdijk waardoor het bedrijf een force majeure op de productie van chemieproducten verklaarde. Shell legde recent een akkoord voor aan de bonden.

Het klimaat blijft een actueel punt voor de Brits-Nederlandse gas- en oliegigant. Zo eisen zes van de tien grootste Nederlandse aandeelhouders dat het olie- en gasconcern zijn CO2-uitstoot twee keer zo ver terugbrengt als momenteel gepland. Ook ontving Shell een dagvaarding van onder meer Milieudefensie en duizenden mede-eisers om aan de afspraken van het Akkoord van Parijs te voldoen.