'Operationeel verlies Air France-KLM'

Air France-KLM waarschuwde bij de presentatie van de jaarcijfers al voor de negatieve impact van met name hogere brandstofkosten op de resultaten. Daarnaast merkte het bedrijf op dat het aantal boekingen iets achterbleef ten opzichte van een jaar eerder.

Volgens de marktvorsers komt de omzet waarschijnlijk uit op bijna 6 miljard euro, waar over het eerste kwartaal vorig jaar 5,8 miljard euro in de boeken ging. Onder de streep resteert naar verwachting een tekort van 271 miljoen euro. Dat is ietsje meer dan de min van 269 miljoen euro in de meetperiode een jaar eerder toen stakingen, extra pensioenlasten en wisselkoerseffecten een hap uit de winst namen.

Personeelskosten

In een jaar tijd is er veel veranderd bij Air France-KLM. De nieuwe topman Ben Smith wist de onderhandelingen over een nieuwe cao bij Air France vlot te trekken, maar daarvoor moest hij wel de portemonnee trekken. De loonakkoorden zadelden het bedrijf vorig jaar al op met 1,8 procent hogere personeelskosten.

Verder resteert de vraag in hoeverre Air France, dat qua marges duidelijk achterblijft bij KLM, in staat is het verschil qua winstgevendheid met de Nederlandse zustermaatschappij te verkleinen. Bij de presentatie van de jaarcijfers meldde Smith dat de strategie van Air France onder de loep wordt genomen. Onder meer de vluchtschema's van de Fransen gaan op de schop. Het opdoeken van prijsvechter Joon moet deze zomer zijn voltooid.

De Nederlandse staat verraste onlangs vriend en vijand met het nemen van een aanzienlijk belang in het luchtvaartconcern. Daarmee wil het kabinet de belangen van KLM en Schiphol waarborgen. Volgens kenners heeft het toch al lastig te besturen bedrijf door die stap er een strategische eigenaar bij gekregen. Dat kan voor spanningen zorgen in het bestuur van de onderneming. Ook zou het besluitvorming kunnen vertragen.