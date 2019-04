ACM: Betaal niet aan deze incassobureaus

Deze incassobureaus zetten consumenten soms zwaar onder druk om hen te bewegen met geld op de proppen te komen. Vaak zijn er helemaal geen diensten geleverd, waardoor de consument niets verschuldigd is. Er wordt gedreigd met vergaande maatregelen zoals beslaglegging op goederen of bankrekeningen. Of dat ze iemands huis binnen zullen gaan met een sleutelmaker om goederen in beslag te nemen.

Kwaadwillend netwerk

Een incassobureau kan dit soort maatregelen helemaal niet nemen, benadrukt de ACM. Een deurwaarder kan dat wel. Volgens de toezichthouder maken de bedrijven deel uit van een netwerk van kwaadwillende incassobureaus waarvoor de ACM eerder al waarschuwde. „Om te voorkomen dat meer consumenten slachtoffer worden van deze praktijken waarschuwen we nu”, zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten bij de ACM.

