’Software Huawei gatenkaas’

Bloomberg baseert zich op documenten van Vodafone, het telecombedrijf dat in Italië de vaste lijnen beheert. De softwarefout die Huawei de toegang tot het netwerk gaf komt voor het eerst ter sprake in documenten uit 2009. Twee jaar later trekt Vodafone bij Huawei aan de bel, en beloven de Chinezen beterschap – maar die kwam er niet met de gewenste snelheid. In 2012 werden er, ook door Vodafone in Italië, nieuwe softwarefouten gevonden.

De onthullingen over de Chinese telecomreus zijn pikant, omdat het bedrijf met de Verenigde Staten overhoop ligt over de aanleg van 5G-netwerken in dat land. De Amerikanen willen dat absoluut niet aan de Chinezen overlaten, omdat ze bang zijn dat de Chinese overheid via Huawei-netwerken aan het spioneren slaat. In Europa gaat onder meer KPN voorzichtig met Huawei om, maar lijkt het bedrijf wel minder cruciale delen 5G te mogen aanleggen.

Nu blijkt dus dat ook zonder overheidsinmenging de software van Huawei kwetsbaar is. Volgens Vodafone zijn er tien jaar geleden geen data buitgemaakt, en is er buiten Italië geen vergelijkbaar geval gevonden.