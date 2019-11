Salzgitter verlaagt omzetprognose opnieuw

In augustus werd de prognose ook al verlaagd, onder druk van de zwakkere staalprijzen. De verwachtingen voor de winst worden wel gehandhaafd.

Uit voorlopige cijfers bleek dat de omzet in de eerste negen maanden van dit jaar is uitgekomen op 6,6 miljard euro. Dat was 6,9 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. Verder werd een winst voor belasting geboekt van 40,7 miljoen euro. Dat was 284,6 miljoen euro vorig jaar.

Salzgitter komt op 13 november met volledige kwartaalcijfers.