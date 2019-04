Geld voor stoppen stinkende varkenshouderijen

Dat blijkt uit een conceptregeling die Schoutens ministerie samen met provincies, gemeenten en de varkenshouderij heeft opgesteld.

De regeling richt zich met name op het oosten en zuidoosten van het land. Daar moet het aantal varkens worden verminderd. Dat leidt tot minder uitstoot van ammoniak, fijnstof en methaan, maar ook tot minder mestproductie.

Boeren die interesse hebben in de regeling kunnen al kijken of ze in aanmerking komen. Ze kunnen verder specifieke voorlichting krijgen voor hun bedrijf. De inschrijving voor de regeling opent naar verwachting deze zomer.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord 200 miljoen euro gereserveerd om de gezondheids- en leefomgevingsrisico’s te verminderen in gebieden waar veel veehouderijen zijn. Daarvan is 120 miljoen euro beschikbaar voor sanering. Voor verduurzaming van de varkenssector ligt 40 miljoen euro klaar.