Italië weer uit recessie

De Italiaanse economie staat weer fier overeind. Ⓒ AFP

ROME - De Italiaanse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar weer gegroeid. Daarmee is het Zuid-Europese land weer uit een recessie gekomen. Daar was Italië eind vorig jaar officieel in beland toen de economie voor het tweede kwartaal op rij kromp.