Merck positiever over 2019 na 'sterke start'

In het eerste kwartaal zette Merck 10,8 miljard dollar om. Een jaar eerder was dat nog 10 miljard. Onder meer in China groeide Merck hard. De omzet van 725 miljoen dollar in dat land was weliswaar een klein percentage van de totale verkopen, maar betekende wel een groei van 58 procent op jaarbasis. Kankermedicijn Keytruda leverde 55 procent meer op. Dat middel is goed voor ruim een vijfde van de totale omzet van Merck.

Onder de streep hield Merck 2,9 miljard dollar over. In 2018 was dat nog 736 miljoen dollar, maar toen had Merck een eenmalige last van 1,4 miljard dollar in de boeken gezet.

Voor heel 2019 gaat Merck nu uit van een omzet van minimaal 43,9 miljard en maximaal 45,1 miljard dollar. Eerder voorzag de onderneming nog tussen de 43,2 miljard en 44,7 miljard dollar aan omzet. Voor de winst per aandeel rekent Merck nu op 4,67 dollar tot 4,79 dollar. Dat was tussen de 4,57 dollar en 4,72 dollar.