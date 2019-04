Altice Luxemburg gaat obligaties herfinancieren

Altice is al ruime tijd bezig om de hoge schuldenlast terug te dringen. Zo verkocht het bedrijf al onder meer zijn zendmasten in Portugal, de Dominicaanse Republiek en een deel van de zendmasten in Frankrijk.

