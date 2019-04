Nedap vraagt patent aan in 120 landen

RFID-labels maken het mogelijk op afstand een object te identificeren, waardoor het vaak wordt gebruikt om de plek van producten in winkelmagazijnen te bepalen. Het probleem is echter dat de signalen door muren kunnen, wat weleens verwarring veroorzaakt over de exacte locatie van een object. Voorheen moesten winkeliers dat probleem met fysieke aanpassingen tegengaan, zoals aluminiumfolie op wanden. Volgens Nedap is dat met Virtual Shielding niet meer nodig, wat ondernemers een flinke kostenbesparing kan opleveren.

