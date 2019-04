Adviseur EU-hof: Airbnb is informatiedienst

De overheid mag beperkingen opleggen, bijvoorbeeld om consumenten te beschermen, maar dat moet wel worden gemeld aan de Europese Commissie. Advocaat-generaal Maciej Szpunar van het Europees Hof van Justitie stelt dat in een advies aan de rechters. Zij volgen dergelijke adviezen veelal.

De zaak werd voorgelegd door een rechter in Parijs nadat het Franse Openbaar Ministerie het Europese hoofdkantoor van Airbnb in Ierland had aangeklaagd op grond van een wet over vastgoedtransacties. Aangezien Airbnb juridisch vanuit Ierland opereert, kan Frankrijk het bedrijf niet zomaar beperkingen opleggen, concludeert Szpunar.

Airbnb verwelkomt het advies. Dat geeft volgens het bedrijf „een duidelijk overzicht van welke regels van toepassing zijn op economische deelplatforms als Airbnb en hoe die kansen creëren voor consumenten. We willen ook goede partners zijn en werken met meer dan vijfhonderd overheden wereldwijd aan maatregelen om gastheren te helpen hun huizen te delen, de regels te volgen en hun eerlijke deel aan belasting te betalen.”

Airbnb wijst erop dat meerdere Franse instanties al hebben geoordeeld dat de activiteiten van het platform niet onder de vastgoedwetgeving vallen. Het oordeel van het EU-hof wordt later dit jaar verwacht.