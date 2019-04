Topman Knorr-Bremse weg na onenigheid

Beleggers reageerden geschrokken. De beurswaarde van Knorr-Bremse zakte dinsdag tussentijds zo'n 7 procent. De taken van de topman worden voorlopig waargenomen door andere bestuurders van het bedrijf. De raad van commissarissen gaat op zoek naar een opvolger.

Miljardair Heinz Hermann Thiele en zijn familie brachten vorig jaar een minderheidsbelang in Knorr-Bremse naar de beurs in Frankfurt. Thiele en zijn familie bleven meerderheidseigenaar van het bedrijf dat in 1905 werd opgericht en meer dan honderd vestigingen heeft in ruim dertig landen.