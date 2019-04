Miljardenclaim tegen Vopak

Dat meldt persbureau Bloomberg dinsdagmiddag. Het aandeel zakte 4,5% op de beurs van Amsterdam.

PITSB is een joint venture van de Dialog Group Berhad, Vopak en Johor State. De claim is van de Maleisische eiser TKSB, de voormalige eigenaar van de grond die in 2013 werd overgenomen door Johor.

De partijen stonden eerder tegenover elkaar voor de rechter over de schadevergoeding. In januari vorig jaar werd een prijs vastgesteld, waartegen TKSB nu beroep aantekent gecombineerd met een schadeclaim van in totaal $1,35 miljard.

De joint-venture noemt de claim zonder grond en wil de claim tot de hoogst rechtsinstantie aanvechten. De schadeclaim zou geen materiële invloed op zijn resultaten hebben.

