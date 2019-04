Inflatie Duitsland trekt flink aan

Economen rekenden in doorsnee op een inflatie van 1,5 procent. Op maandbasis gingen de Duitse consumentenprijzen met 1 procent omhoog, na een toename met 0,4 procent in maart.

Op basis van de Europese geharmoniseerde meetmethode kwam de Duitse inflatie uit op 2,1 procent, tegen 1,4 procent een maand eerder. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van 1,7 procent.

Vakanties

De inflatie in de grootste economie van Europa werd aangejaagd door de gestegen energiekosten en hogere prijzen voor all-inclusivevakanties, wat een neveneffect is van de timing van Pasen. Dit effect ebt waarschijnlijk weg in mei.

Eerder op de dag werd bekend dat de inflatie in Frankrijk in april is gestegen naar 1,2 procent op jaarbasis, van 1,1 procent in maart. Vrijdag komt het Europese statistiekbureau Eurostat met cijfers over de inflatie in de eurozone.