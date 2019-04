ASR moet schade crowdsurfende student betalen

De rechtszaak vloeit voort uit een uit de hand gelopen introductiefeest voor eerstejaars studenten van de Haagse hotelschool in 2015. Tijdens dat feest sprong een van de studenten vanaf een verhoging van bijna een halve meter op een andere student. Deze poging tot crowdsurfen liep alleen niet zo lekker op.

De ’vangende’ student liep hierbij namelijk een ernstige knieblessure op. Na de operatie bleek ook nog een zenuw beschadigd te zijn, waardoor hij een klapvoet opliep. Een zenuwtransplantatie mocht niet baten en de student heeft nog altijd pijn en kan maar beperkt functioneren.

Aansprakelijkheid

De vraag die voor de rechtbank in Den Haag werd neergelegd, was of de crowdsurfer aansprakelijk was voor alle schade die zijn medestudent had opgelopen. En dus kwam het tot de vraag: was het een onverwachte sprong of nodigde de student juist uit om vanaf de verhoging in zijn richting te springen?

Daarover waren de meningen verdeeld. De springer stelde dat zijn mede-student op de dansvloer zijn handen uitstak ten teken dat hij hem wel op wilde vangen. Maar de getroffen student zei dat het gewoon dansbewegingen waren, waar hij niks mee bedoelde.

Sport en spel

Daar kwam de mening van ASR nog bovenop. De verzekeraar vond namelijk ook dat als er geen ’uitnodiging’ was om te springen, de student alsnog niet aansprakelijk was voor de schade. „Wie meedoet aan een introductiefeest voor studenten heeft immers gevaarlijkere gedragingen te verwachten van zijn medestudenten dan normaliter, hetgeen vergelijkbaar is met een sport- en spelsituatie”, betoogde de verzekeraar, die het een ’ongelukkige samenloop van omstandigheden’ vindt.

Maar de student op de dansvloer hoefde er volgens de rechtbank geen rekening mee te houden dat er zomaar iemand op hem zou springen. Dat er alcohol in het spel was, is ook geen verzachtende omstandigheid. Als de ’vangende’ student al onder invloed was, had dat alleen maar ’meer reden moeten zijn niet op hem te springen’.

Dus vindt de rechtbank dat de crowdsurfer wel degelijk aansprakelijk was en zijn verzekeraar ASR dus op dient te draaien voor de schade die het volgens het verzekeringscontract aan zijn springende verzekerde moet betalen. Hoe hoog die schade precies is, staat niet in de uitspraak.