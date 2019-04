DAF-moeder Paccar breekt records

De omzet van Paccar kwam in het eerste kwartaal, waarin het bedrijf 51.500 vrachtwagens afleverde, uit op 6,5 miljard dollar. Dat was in de eerste periode van vorig jaar nog 5,7 miljard dollar. De nettowinst bedroeg 629 miljoen dollar, een stijging van 23 procent ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor.

DAF zette 10 procent meer vrachtwagens van meer dan 16 ton af in het eerste kwartaal. De Brabantse vrachtautobouwer bereikte in Europa in dat segment een marktaandeel van 17,1 procent. Ook dat is een record, aldus DAF-topman Harry Wolters.