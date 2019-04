Omzet en winst Mastercard omhoog

De opbrengsten kwamen uit op 3,9 miljard dollar. Dat is 9 procent meer dan een jaar eerder. Onder de streep hield Mastercard een kwart meer over dan in dezelfde periode in 2018, namelijk 1,9 miljard dollar.

