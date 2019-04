'Bomvolle cijferdag voor beleggers Wall Street'

Alphabet lijkt flink lager te gaan openen vanwege een tegenvallende groei bij de omzet uit advertenties en een gedaalde winst. De vrees bestaat dat adverteerders vaker voor concurrenten van Google kiezen om hun geld te besteden. Facebook en Amazon haalden de laatste tijd juist een hogere groei.

Fastfoodketen McDonald's overtrof de verwachtingen met zijn prestaties en staat voorbeurs in de plus. Industrieconcern GE kwam met meevallende resultaten en lijkt fors hoger te gaan openen. Autoproducent GM bracht tegenvallende omzetcijfers naar buiten en noteert in de min voor opening.

Mastercard

Andere bedrijven met kwartaalpublicaties waren bijvoorbeeld de maker van harde schijven Western Digital, fabrikant van gereedschap en compressoren Ingersoll Rand, chemieconcern Huntsman, chipproducent NXP Semiconductors, oliebedrijf ConocoPhillips, investeringsmaatschappij KKR, truckfabrikant Paccar, creditcardmaatschappij Mastercard en de grote farmaceuten Merck, Pfizer en Eli Lilly.

Aan het economisch front zijn er gegevens over de Amerikaanse woningmarkt, het consumentenvertrouwen van marktonderzoeker Conference Board en de industriële bedrijvigheid rond Chicago door onderzoeksbureau ISM. Verder begint de Federal Reserve aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Naar alle waarschijnlijkheid handhaaft de Fed woensdag de rente.

China

Daarnaast is een Amerikaanse handelsdelegatie in Peking aangekomen om verder te praten over een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. De delegatie wordt geleid door minister van Financiën Steven Mnuchin, die zei te hopen op ,,substantiële vooruitgang'' in het handelsoverleg met de Chinezen. Volgende week komt de Chinese vicepremier Liu He naar Washington voor verder overleg.

De Dow-Jonesindex sloot maandag een fractie hoger op 26.554,39 punten. De S&P 500 kreeg er 0,1 procent bij tot 2943,03 punten en de Nasdaq steeg 0,2 procent tot 8161,86 punten.