Frankrijk zit Altice Europe dwars

De omzet kwam uit op bijna 3,5 miljard euro, 1,7 procent minder dan de ruim 3,5 miljard euro uit de eerste drie maanden van vorig jaar. Die teruggang was grotendeels te wijten aan een wijziging van de btw op bepaalde producten in Frankrijk. Zonder dat effect daalde de omzet van Altice met 0,5 procent. In Portugal steeg de omzet juist licht.

Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) bedroeg net geen 1,3 miljard. Ook dat was een daling ten opzichte van een jaar eerder, en wel van 0,6 procent. Zonder het Franse btw-effect was er juist sprake van een stijging van 2,8 procent.

Altice had eind maart 2,3 miljard euro in kas. Dat was ruim een derde meer dan de kleine 1,7 miljard euro van eind december.