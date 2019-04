Beursgang Lyft geeft winst GM flinke zet

De nettowinst over de eerste drie maanden van dit jaar bedroeg 2,1 miljard dollar, een stijging van ruim 93 procent ten opzichte van een jaar eerder. Naast het belang in Lyft is die stijging ook te danken aan een hogere waardering van het belang van GM in het Franse autoconcern PSA.

De opbrengsten van GM daalden 3,4 procent tot 34,9 miljard dollar, een lagere omzet dan analisten hadden verwacht. Het Amerikaanse concern voerde op de thuismarkt de verkopen van zijn lucratieve pick-uptrucks Chevrolet Silverado en GMC Sierra op, waardoor de gemiddelde verkoopprijs voor auto's van GM naar een recordhoogte steeg. Het totale aantal verkochte auto's van GM daalde echter. In China kampte het concern met een daling van de autoverkopen van bijna 20 procent.