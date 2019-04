Berkshire Hathaway stapt in bij Occidental

In ruil voor de toegezegde 10 miljard dollar krijgt Berkshire Hathaway 100.000 preferente aandelen Occidental. Daarop krijgt het investeringsfonds 8 procent dividend per jaar. Ook kreeg Berkshire het recht om tot 80 miljoen normale aandelen Occidental te kopen voor 62,50 dollar per stuk.

Occidental krijgt door de stap van Buffett een steun in de rug in de overnamestrijd rond Anadarko. Dat bedrijf had eerder ingestemd met een overname door olie- en gasgigant Chevron voor 33 miljard dollar, maar Occidental kwam vorige week met een vijandig bod van 38 miljard dollar op de proppen. Deze week besloot Anadarko dat bod te accepteren en serieuze onderhandelingen met Occidental aan te gaan. Het bod van Occidental is voor de aandeelhouders van Anadarko risicovoller omdat dat bedrijf veel kleiner is dan Chevron.