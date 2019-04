Schaliegas ook bij Britten op dood spoor

„Een levensvatbare industrie wordt te grabbel gegooid door overheidsbeleid gebaseerd op groene lobby in plaats van op wetenschappelijk bewijs”, stelt Engel in de Daily Mail. Volgens haar betekent de overheidskeuze dat het Verenigd Koninkrijk niet minder maar juist méér CO2 zal gaan uitstoten.

Revolutie

Zo komt schaliegas in Engeland op hetzelfde dode spoor terecht als in Nederland. Minister Wiebes maakte begin vorig jaar bekend dat het kabinet geen winning van schaliegas zal toestaan. De situatie staat in schril contrast met de Verenigde Staten, waar de exploratie van schaliegas juist een energierevolutie heeft ontketend.

Engel gooit het bijltje erbij neer omdat het Britse kabinet, waaronder energieminister Greg Clark, de maximaal toegestane aardbevingskracht bij fracking – het proces van winning van schaliegas – niet wil herzien. Nu is dat vastgesteld 0,5 op de schaal van Richter. In de Verenigde Staten en Canada ligt die limiet tussen de 2 en 4,5 op de Richterschaal.

Weigering

Energiebedrijven in Engeland zouden al kunnen leven met een grens van anderhalf op de schaal van Richter. Maar Clark weigert een nieuwe evaluatie. Engel: „Als de regering naar actiegroepen blijft luisteren in plaats van naar wetenschap, maakt ze feitelijk een einde aan schaliegas in het Verenigd Koninkrijk.”

Actiegroep Extintion Rebellion, die ook demonstreerde tijdens Koningsdag in Amersfoort, blokkeerde begin april nog een Londense conferentie over schaliegas. Deze groep eist nul CO2-emissie per 2025. Maar een streep door fracking helpt volgens Engel het klimaat niets: het resulteert slechts in meer Britse gasimport, die bovendien eerst vloeibaar moet worden gemaakt voor transport en dus een groter effect op het klimaat heeft.

Aan de overkant van de oceaan veranderde de schaliegasrevolutie in de Verenigde Staten het land in een van de grootste energieproducenten ter wereld. Volgens de International Energy Agency exporteert de VS in 2021 meer energie dan ze importeert. Dankzij schaliegas zal Amerika in 2024 mogelijk zelfs Rusland en Saudi-Arabië voorbij streven als grootste energie-exporteurs.