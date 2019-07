Beheerd vermogen Julius Bär omhoog

Het beheerd vermogen was aan het einde van de eerste zes maanden 412 miljard Zwitserse frank, omgerekend 374 miljard euro. Dat is een toename van 8 procent in vergelijking met het einde van 2018. Daarbij had Julius Bär ook de wind in de rug door de instroom van nieuw geld en een overname.

De nettowinst van de Zwitserse onderneming ging op jaarbasis met 23 procent omlaag tot 343 miljoen frank. In vergelijking met de tweede helft van 2018 was juist een stijging met 18 procent te zien. Volgens Julius Bär was de tweede helft van vorig jaar uitdagend. Het in Zürich gevestigde bedrijf is bezig in de kosten te snijden.

Onlangs werd nog bekend dat Julius Bär Philipp Rickenbacher heeft benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter. Hij neemt per 1 september het stokje over van Bernhard Hodler.