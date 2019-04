Nina Storms terug op beurs met sappenmerk

Het gaat om een notering op de ongereguleerde OTC-beurs. De gang naar de beurs verliep via de achterdeur door de overname van een beursnotering van een ander bedrijf.

In januari dit jaar is Nina Storms benoemd als bestuurslid van Natur. Tevens bezit zij samen met het Spaanse familiebedrijf AMC naar schatting van Quote zo'n 70 procent van de aandelen van het bedrijf. Natur zou gezien de huidige koers ruim 11 miljoen dollar waard zijn.

Nina Storms is bekend vanwege het debacle bij de beursgang van internetbedrijf World Online, dat ze oprichtte. Het bedrijf ging in 2000 naar de Amsterdamse effectenbeurs. De beurskoers stortte in nadat was gebleken dat Storms al aandelen voor de beursgang had verkocht.