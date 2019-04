Weer forse afschrijving geplaagd Steinhoff

Steinhoff is al geruime tijd in de ban van een boekhoudschandaal. De meubelgigant wendde vooralsnog een bankroet af. Ook dochter Mattress Firm raakte in zwaar weer, maar kwam na een stevige sanering uit surseance.

